Sağduyu ve dayanışma ruhu

Fatih Özcan başkanlığında ikinci lige çıkan Çorum FK da, buradan birinci lige, sonraki aşamada da süper lige çıkma konusunda, Çorumlu sporseverleri bir hayli umutlandırdı. Zira, Çorumluların tam 54 yıllık hayali bu ve Fatih Özcan’ın enerjisi, iddiası, hırsı da, sporseverlerin beklentilerini güçlendiren bir unsur. Dahası, benim “Büyük Çorum” hayalimin hedeflerinden biri de, “süper lig”…

Ahlatcı Holding, Çorum FK’ya güçlü biçimde destek oluyor. Ama, Başkan Özcan’ın da yer yer ifade ettiği gibi, gelecek sezon birinci lige, birkaç sezon sonra da süper lige çıkabilmek için çok daha güçlü maddi desteğe ihtiyaç var. Daha doğrusu, Çorum’un bütünüyle Çorum FK’nın arkasında durması, herkesin gücü oranında destek olması zorunlu. O zaman Fatih Özcan’a diyebiliriz ki: “Haydi, şimdi top sende!”

Her alanda olduğu gibi, hatta belki daha da fazlasıyla, Çorum FK konusunda dedikoduya, boş ve gereksiz konuşmalara, ölçüyü kaçırmalara, üslubu tutturamamalara çok rastlanıyor. Belki bu nedenle, zaten maddi desteğe istekli olmayanların eline “mazeret” verilmiş oluyor. Bir yandan da, yine belki bilmeden-istemeden Başkan Özcan’ın elinin zayıflamasına yol açılıyor.

Bana kalırsa, şimdiye kadar konuşulanların, dedikodu ya da eleştirilerin tümünün üzerine bir sünger çekme ve yeni bir sayfa açma zamanıdır. Ahmet Ahlatcı, bu sezon 3 milyon liralık desteğiyle, bu alanda öncüdür. Çorum’un tüm kurumlarının, sanayici ve iş insanlarının “önce birinci lig, sonra süper lig” hedefine yönelik olmak üzere, Çorum FK’ya destek olmaları gerekir. Zira, Çorum’u ikinci ligde temsil eden bu kulüp, tüm Çorum’un kulübüdür ve tüm Çorumluların onurudur, gururudur.

Yüce Mevlâna’nın sözünü çok severim: “Dünle beraber gitti, düne ait ne varsa cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lâzım!” Ben, her konuda olduğu gibi Çorum FK konusunda da sağduyuya ve dayanışma ruhuna ihtiyaç olduğunu görüyorum, biliyorum. Ve Çorum’un mülki amiri Vali Mustafa Çiftçi’den, zaten desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan başlamak üzere herkesi, birlik, beraberlik ve dayanışma, Çorum’un ortak paydası olan kurumlara sahip çıkma konusunda daha fazla gayret göstermeye çağırıyorum.

