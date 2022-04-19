Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Çorum hava durumu için yağış uyarısında bulundu.
Güncel 19.04.2022, 19:07
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Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla Meteoroloji’den yapılan açıklamada bu akşamdan itibaren Çorum’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Açıklamada sağanak yağış nedeni ile sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçüp çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de bildirildi.
Öte yandan Çorum Belediyesi de Meteoroloji’den yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
(Aliye ÖNCEL)
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