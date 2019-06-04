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Sağanak yolları göle çevirdi

Sağanak yolları göle çevirdi

04 Haziran 2019 Salı 19:13
Sağanak yolları göle çevirdi

ÇORUM’da, etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.  Çorum'da yaklaşık 20 dakika süreyle etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle  küçük çaplı su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı

Bahabey Caddesinde göle dönen 112 Acil Servis İstasyonu önünde araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, vatandaşlar bu bölgeye belediye yetkililerinin çözüm bulmasını istedi.

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