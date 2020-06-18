Sağanak yağış ve dolu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış ve doluya karşı uyardı.
Güncel 18.06.2020, 15:07
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Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıya göre yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat ile Sinop'un ve Samsun’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Bölgedeki vatandaşlar, oluşabilecek olumsuzluklara karsı(ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve dolu hadisesi) dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. (Haber Merkezi)
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