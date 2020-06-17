Sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve yerel dolu yağışının Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleriyle Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ile dolunun meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.