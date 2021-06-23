Sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden oldu
Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle trafikte aksama ve zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Güncel 23.06.2021, 00:25 23.06.2021, 01:39
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Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü.
Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Çorum-Samsun kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Araçlarda hasar oluşan kazanın ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Binevler ile Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı.
Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.
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