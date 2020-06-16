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Sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi

ÇORUM'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir iş yerinin büyük hasar gördüğü ortaya çıktı.

Güncel 16.06.2020, 16:01 16.06.2020, 16:03
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Kent merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Alkanlar Market’i su bastı. Markette büyük ölçüde hasar meydana gelirken, market sahibi Murat Bayatlı, yaşadıklarını anlattı.

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