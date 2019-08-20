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Sağ ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

İlknur-Gürcan Sağ’ın üç evladından biri olan Gülseda ile Satı-Taner Kılıç’ın iki evladından biri olan Emir Serkan, evlilik yolunda ilk adımı attılar.

Sağ ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

İlknur-Gürcan Sağ’ın üç evladından biri olan Gülseda ile Satı-Taner Kılıç’ın iki evladından biri olan Emir Serkan, evlilik yolunda ilk adımı attılar.

20 Ağustos 2019 Salı 23:26
Sağ ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

KTÜ Ekonometri mezunu olan ve Akyol İnşaat firmasında ön muhasebe personeli olarak çalışan Gülseda Sağ ile Hitit Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü harita programı mezunu, Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Atik (Avrupa Ticaret ve İş Birliği Konseyi) Çorum ve Orta Anadolu Bölge Başkanlığı İnovasyon Çalıştayı Başkanı olan Emir Serkan Kılıç’ın Gomşu Cafe’deki nişan törenine her iki aile ile yakınları katıldı.

Sade ve mütevazı nişan törenine katılanlar, Gülseda ile Emir Serkan Kılıç’a, sağlıklı ve mutlu bir “birlikte yaşam” temennisinde bulundular.

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