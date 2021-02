“Saflarımızı sıkı tutacağız”

MHP İl Başkanı Karapıçak, Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısında önemli mesajlar verdi. Muhalefetin sanal gündemler oluşturarak dizginlemeye çalıştığı 2023 yılı hedeflerinden asla vazgeçmeyeceklerini açıklayan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi vatanını milletini bayrağını seven herkesin otağıdır. Bir günümüzü bile boş geçirmeden, her günümüzü insanımızı kazanmakla, Cumhur İttifakının başarısına ortak etmekle geçireceğiz” şeklinde konuştu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’nın da hazır bulunduğu 2021 yılının ilk istişare toplantısında konuşan Karapıçak, halkla iç içi olmaya devam edeceklerini de vurguladı.



“21. asrı Türk asrı yapmak için, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, Türk Milletinin yarınlarına giden yolda şehrimiz ve ülkemiz için gece gündüz yılmadan, yorulmadan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabb’im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” diyen Karapıçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Milliyetçi Hareket Partisi vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin otağıdır. Bir günümüzü bile boş geçirmeden, her günümüzü insanımızı kazanmakla, Cumhur İttifakının başarısına ortak etmekle geçireceğiz. Geleceğe daha sağlam yürümek için bugün safları her zamankinden daha sıkı tutacağız. Küskünümüz kırgınımız kalmayacak. Liderimizi ve hedeflerimizi, Cumhur İttifakının önemini halkımıza fert fert anlatacağız. Ayağında ki prangalardan kurtulmuş, kendi kabuğunu kırmış ve dünya siyasetine yön verebilecek kudrete erişen, Türk Milletinin son yurdu olan ülkemizin özellikle son dönemlerde verdiği mücadeleyi anlatacağız. Muhalefetin sanal gündemler oluşturarak dizginlemeye çalıştığı 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. 21. asrı Türk asrı yapmak için, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, Türk Milletinin yarınlarınlarına giden yolda şehrimiz ve ülkemiz için gece gündüz yılmadan, yorulmadan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz”

