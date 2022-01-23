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Safiye & Muhammet çifti dünyaevine girdi

Güncel 23.01.2022, 18:43
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Safiye & Muhammet çifti dünyaevine girdi

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Safiye Zeren, Edirne Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ile hayatını birleştirdi.
Bir dönem Uğurludağ İlçesi’nde de kaymakamlık görevinden bulunan Kaymakam Muhammet Çiftçi ile Safiye Zeren’in düğünü önceki akşam Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.
Düğüne AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Milletvekili Ceylan, genç çifti tebrik ederek evlilik cüzdanını Safiye Zeren’e teslim ederken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte çeşitli hediyeler verdiler.
ÇORUM HABER, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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