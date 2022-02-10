Sadri Demir vefat etti

Sadri Demir, rahatsızlanması sonucu bir süredir Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Alaca’dan gelme, astsubay Hakan Demir ve öğretmen Emrah Demir’in babası, leblebici esnafından Mahmut Dolma’nın kayınbabası, emekli öğretmen Demir’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi, Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

