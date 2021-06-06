Sadık Özcan hayatını kaybetti
ÇORUM HABER fahri köşe yazarlarından emekli eğitimci Hasan Ali Özcan’ın babası Sadık Özcan (90), hayatını kaybetti.
Güncel 06.06.2021, 18:35
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Yeter Özcan’ın eşi, Safiye Özcan, Şeref Özcan, emekli binbaşı Celal Özcan, emekli eğitimci Hasan Ali Özcan ve Dr. İsmail Özcan’ın babaları Sadık Özcan’ın cenazesi, yarın (07 Haziran 2021 Pazartesi) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alındıktan sonra merkeze bağlı Sevindikalan Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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