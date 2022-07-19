Sadık Hayta vefat etti

Çorum'un tanınmış veteriner hekimlerinden Sadık Hayta, İzmir'de yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek, hayata veda etti.

Bayat İlçe Tarım Müdürlüğü de yapan Sadık Hayta'nın cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

