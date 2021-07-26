Sadık Azapcı vefat etti
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Çorum Şube Başkanı Emrah Azapcı'nın babası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanı Didem Azapcı’nın kayınpederi Sadık Azapcı, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara’da vefat etti.
Güncel 26.07.2021, 20:07
13
Sadık Azapcı’nın cenazesi Sungurlu'nun Yazır köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
parçalı bulutlu