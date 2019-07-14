Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti

Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri uyarınca Cuma günü saat 19.00’da ilk konseri Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu şefleri Arif Sadeçolak ve İbrahim Sarıca verdi.

Bugüne kadar bir çok kuruluş adına oluşturduğu korolarla onlarca konser veren Arif Sadeçolak son olarak Belediye Gençlik Korosu ve Kadınlar Korosu konserleri de ile de ilgi odağı olmuştu. Halen Belediye Türk Halk Müziği Korosu’nu çalıştıran Arif Sadeçolak ve İbrahim Sarıca tarafından Yunus Emre Parkı içine kurulan platformda verilen konser de büyük beğeni topladı.

Çorum’da Türk Halk Müziği konusundaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Arif Sadeçolak, İbrahim Sarıca ve ekibi tarafından verilen konseri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Türkü şöleni şeklinde geçen konserde Türk Halk Müziği’nin birbirinden muhteşem eserlerine Başkan Aşgın ile vatandaşlar da eşlik etti.

Arif Sadeçolak ve İbrahim Sarıca’nın büyük alkış olduğu konser sonunda Başkan Aşgın sanatçıları tebrik ederek festivale katkıları için çiçek takdim etti.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)