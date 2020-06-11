“Sadece Mayıs ayında 21 kadın cinayeti işlendi”

Her işlenen kadın cinayetinde, “bu son olsun” denildiğini hatırlatan Külcü, “Ancak neredeyse her gün yeni bir kadın cinayeti işleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın Mayıs ayında yayınladığı rapora göre; 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. Ancak İçişleri Bakanlığı da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması için pandemi günlerinde hangi önlemleri aldıklarını açıklamadı.

28 Mayıs’ta Manisa’da 22 yaşında Gülnur Kocabaş, 5 Haziran’da İstanbul’da 36 yaşında Ayşegül Aktürk, 6 Haziran’da Konya’da 47 yaşında Nargül Ünver, 8 Haziran’da sabah saatlerinde ise Arnavutköy’de 5 çocuk annesi Hatice Çelik öldürüldü. Hatice Çelik cinayeti, İstanbul’da bir hafta içerisinde işlenen dördüncü kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti” dedi.

Sadece Mayıs ayında 21 kadın cinayeti işlendiğini ifade eden Gökhan Külcü, “Öldürülen 21 kadından 17’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Adil yargılama yapılmayıp; şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezaları almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça, kadınlarımızın yaşadığı şiddet, boyut değiştirerek devam ediyor.

Gelecek Partisi olarak, kadınların evlerinde, sokak ortasında öldürülmesinin bir rutin haline gelmesini kınıyor ve yetkililerin gerekli tedbirleri alarak, kadın cinayetlerinin önlenmesini talep ediyoruz. Yetkilileri, bu cinayetleri önleyecek, caydırıcı tedbirleri bir an önce almaları konusunda bir kez daha uyarıyoruz! Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)