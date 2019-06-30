“Sadece esnaf için yeni destek paketi yapılmalı”

“ESNAFIMIZ EKONOMİ PAKETLERDE YER ALMALI”

Destek veya teşvik paketlerinde esnaf ve sanatkârın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yılın bu aylarından itibaren Bunlar, Yeni Ekonomi Yaklaşım Paketi, Yeni Ekonomi Programı, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Paketi, Kobi Değer Kredisi Paketi, Seracılık Kredi Paketi, Kobi Değer Kredisi 2, Yapısal Dönüşüm Adımları Paketi, İvme Paketi gibi birçok ekonomi paketi açıklandı. Fakat bu paketlerde esnafımız unutuldu. KOBİ’leri ilgilendiren paketlerin çoğundan da esnafımız yararlanamadı. Döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlar, enflasyon oranları gibi nedenlerle esnafımız zor dönemlerden geçti” diye konuştu.

“ESNAF CAN SUYU KREDİSİ VE DESTEK PAKETİ BEKLİYOR”

Ekonomik büyümede esnaf ve sanatkârın payının büyük olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Ekonomimiz, ekonomimizin yapıtaşı olan esnafımızın korunması ile büyür ve gelişir. Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi, esnaf yararına olan bir paket hazırlanmalı. 2 milyona yakın iş yeri ile ekonomi pastasında olmazsa olmaz bir payı olan esnafımızın bu destek paketine ihtiyacı var. Perakende yasasının güncellenmesi, zincir marketlerin mantar gibi çoğalmasının önüne geçilmesi, kara liste sorununun çözülerek etkin bir sicil affı getirilmesi ve esnafın kredi imkânlarına ulaşabilmesi, can suyu kredisi niteliğinde sıfır faizli kredi imkânlarının sağlanması gibi konular başta olmak üzere yeni ve esnafa özel bir destek paketinin hazırlanması, yalnızca esnafı değil ekonomik büyümemizi de olumlu etkileyecektir” şeklinde söyledi.

(Haber Merkezi)