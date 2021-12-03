“Sadece bir gün değil, her gün hatırlamalıyız”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkemizde hayatın her alanında fırsatlar sunulması gereken engelli vatandaşlarımızı sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız gerektiğini söyledi.
Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birinin engelli vatandaşlara sağlanan eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi olduğunu dile getiren Ulaş Tokgöz, engelli tüm yurttaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunması geleceğe güvenle bakmamızın temel şartı olduğunu kaydetti.
Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gereğince insanlarımızı sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmanın, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamanın devletin asil görevi olduğunun altını çizen Tokgöz, “Engelli vatandaşlarımız 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışacak eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve istihdamdan yararlandırılmayı talep etmektedir. Bu haklı talepler hayata geçirildiği gün engelli yurttaşlarımızın hayatı insan onuruna yaraşır bir şekle dönecektir. İşte böyle bir günde, hepimizin aslında birer engelli adayı olabileceğini unutmadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm engelli yurttaşlarımıza ve onlara desteğini hiçbir koşulda esirgemeyen ailelerine sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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