“Sadece bir gün değil, her daim öğretmenlerimizin yanındayız”

Öğretmenler Günü kapsamında ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ziyaret ederek çiçek takdiminde bulunan İl Başkanı Ahlatcı’ya İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Emre Turan, Kadriye Taşdemir, İlayda Nur Bodur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur eşlik etti.

Geleceği emanet edeceğimiz gençlerin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerin çalışmalarını daima takdirle karşıladığını belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sevgi, ilgi, anlayış, özveri, sabır üzerine bina edilen ve hiçbir maddi kıyas kabul etmeyecek ölçüde ulvi niteliklere sahip olan kutsal bir mesleğe mensup olan, eli öpülesi tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

İl Başkanı Ahlatcı ve beraberindeki heyet daha sonra ise 2005 yılında Şırnak Cizre’de şehit olan Astsubay Altan Arslan’ın öğretmen eşi Hülya Arslan ile 2016 yılında Mardin Derik’de şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un öğretmen eşi Gülay Erkoç’u da ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ziyaretlerde yaptığı konuşmada “Öğretmenlerimize minnet borçlu olduklarını belirterek görevi başında şehit düşen tüm eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize, bu vesileyle bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

