“Sadece adalet istiyoruz”

Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, 2 yıla yakın bir süreyi dünyayı saran bir pandemi ile geçirdiklerini belirterek, “Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesine herkes tanık oldu. Yaşanılan ve yaşatılan tüm zorluklara rağmen cefakar sağlık çalışanları millet ve devlet için canları dahi olmak üzere her türlü fedakarlıklarda bulundular” dedi.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde başta yapılan ek ödemeler olmak üzere birçok haksızlığa maruz kaldığını kaydeden Gök, “Mesela virüse talimat verdiler; sağlık çalışanlarından şu kişilere bulaş, şu kişilere bulaşma dediler. Virüsün bulaşmasını yasakladıkları kişilere de ek ödeme vermediler. Verdikleri ek ödemeden de çalışanların ancak % 10’u yararlanabildi. Mesela aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına hiç ödeme yapılmadı.

Birçok memur esnek çalışırken bizim tuttuğumuz nöbet ücretlerini kestiler; nöbet sonrası kullandığımız izinleri esnek çalışmaya saydılar.

Pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık çalışanlarının temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çektik. Alanlara çıktık, başvurularda bulunduk, görüşmeler gerçekleştirdik. Kurumlarda sağlık çalışanları ile hep beraber olduk. Çözüm aradık, çare sunduk. Kısacası çalışanların sesi, nefesi olduk” şeklinde konuştu.

Türk Sağlık-Sen olarak sadece adalet istediklerini dile getiren Gök, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Mesela; yıllarca çalışıp üniversiteden mezun olmuş bir sağlık çalışanı KPSS gibi zor bir sınavı geçerek işe başladığında 4200 TL maaş alırken, çok daha az eğitim almış, KPSS yerine bir siyasi parti aracılığıyla işe girmiş, taşeronluktan kadroya geçmiş bir sürekli işçinin sağlık çalışanından fazla maaş almasında adalet istiyoruz.

Tıp ile sağlık ile hiçbir alakası olamayan Rektöre, Yardımcılarına, Genel Sekretere 20-30 binli döner sermayeler verilirken bir sağlık memuruna, hemşireye 120 TL döner sermaye verilmesinde adalet istiyoruz.

Yıllık geliri 240 binin altında olan esnaftan gelir vergisi alınmasın diye kanun yapılırken yıllık 60-70 bin TL kazanan sağlık çalışanından % 27 vergi kesilmesinde adalet istiyoruz.

Adliye’ye silahla girebilir misiniz? Yahut AVM’ye silahla girebilir misiniz? Ama hastaneye Roketatarla bile girebilirsiniz. Arkadaşlarımıza sövülürken dövülürken öldürülürken adalet istiyoruz.

Bu meselenin çözümü içinde daha önce dile getirdiğimiz sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi yönünde adım atılmalıdır.

Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır, suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de olmamalıdır.

Siyasi torpilli bir hemşirenim gündüz 8-5 çalışırken veya geçici görevlerle başka birimlerde masa başı çalıştırılırken, 20 yıllık bir hemşirenin gecede 70-80 hastaya bakarak nöbet tutmasında adalet istiyoruz.

Hiçbir sınava tabi tutulmadan sadece siyasi torpille idareci yapılanların beceriksizliklerinin faturasının biz çalışanlara kesilmesinde adalet istiyoruz.

Tüm bunların yanın da maaş dışı ödemelerimizin emekliliğe yansıtılmasını emeklilikte insanca ücret almak istiyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)