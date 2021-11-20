Son Dakika

“Sadece adalet istiyoruz”

Güncel 20.11.2021, 17:18
4
“Sadece adalet istiyoruz”

Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, 2 yıla yakın bir süreyi dünyayı saran bir pandemi ile geçirdiklerini belirterek, “Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesine herkes tanık oldu. Yaşanılan ve yaşatılan tüm zorluklara rağmen cefakar sağlık çalışanları millet ve devlet için canları dahi olmak üzere her türlü fedakarlıklarda bulundular” dedi. 
Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde başta yapılan ek ödemeler olmak üzere birçok haksızlığa maruz kaldığını kaydeden Gök, “Mesela virüse talimat verdiler; sağlık çalışanlarından şu kişilere bulaş, şu kişilere bulaşma dediler. Virüsün bulaşmasını yasakladıkları kişilere de ek ödeme vermediler. Verdikleri ek ödemeden de çalışanların ancak % 10’u yararlanabildi. Mesela aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına hiç ödeme yapılmadı.
Birçok memur esnek çalışırken bizim tuttuğumuz nöbet ücretlerini kestiler; nöbet sonrası kullandığımız izinleri esnek çalışmaya saydılar.
Pandeminin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık çalışanlarının temel sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çektik.  Alanlara çıktık, başvurularda bulunduk, görüşmeler gerçekleştirdik. Kurumlarda sağlık çalışanları ile hep beraber olduk. Çözüm aradık, çare sunduk. Kısacası çalışanların sesi, nefesi olduk” şeklinde konuştu. 
Türk Sağlık-Sen olarak sadece adalet istediklerini dile getiren Gök, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Mesela; yıllarca çalışıp üniversiteden mezun olmuş bir sağlık çalışanı KPSS gibi zor bir sınavı geçerek işe başladığında 4200 TL maaş alırken, çok daha az eğitim almış, KPSS yerine bir siyasi parti aracılığıyla işe girmiş, taşeronluktan kadroya geçmiş bir sürekli işçinin sağlık çalışanından fazla maaş almasında adalet istiyoruz.
Tıp ile sağlık ile hiçbir alakası olamayan Rektöre, Yardımcılarına, Genel Sekretere 20-30 binli döner sermayeler verilirken bir sağlık memuruna, hemşireye 120 TL döner sermaye verilmesinde adalet istiyoruz.
Yıllık geliri 240 binin altında olan esnaftan gelir vergisi alınmasın diye kanun yapılırken yıllık 60-70 bin TL kazanan sağlık çalışanından % 27 vergi kesilmesinde adalet istiyoruz.
Adliye’ye silahla girebilir misiniz? Yahut AVM’ye silahla girebilir misiniz? Ama hastaneye Roketatarla bile girebilirsiniz. Arkadaşlarımıza sövülürken dövülürken öldürülürken adalet istiyoruz.
Bu meselenin çözümü içinde daha önce dile getirdiğimiz sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi yönünde adım atılmalıdır. 
Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır, suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de olmamalıdır. 
Siyasi torpilli bir hemşirenim gündüz 8-5 çalışırken veya geçici görevlerle başka birimlerde masa başı çalıştırılırken, 20 yıllık bir hemşirenin gecede 70-80 hastaya bakarak nöbet tutmasında adalet istiyoruz.
Hiçbir sınava tabi tutulmadan sadece siyasi torpille idareci yapılanların beceriksizliklerinin faturasının biz çalışanlara kesilmesinde adalet istiyoruz.
Tüm bunların yanın da maaş dışı ödemelerimizin emekliliğe yansıtılmasını emeklilikte insanca ücret almak istiyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 12 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6

Gelişmelerden Haberdar Olun

@