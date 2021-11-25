Saçlarını bağışlayıp onkoloji hastalarına moral oluyorlar
Kemoterapi yüzünden saçları dökülen hastalar için saç bağışında bulunabileceğinizi biliyor muydunuz? Kısa adı DENOG olan Denizli Onkoloji Gönüllüleri Dayanışma Derneği’ne bağışlanan saçlar usta ellerde peruğa dönüşerek onkoloji hastalarına umut ve moral oluyor.
Güncel 25.11.2021, 19:53
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DENOG Başkanı Nejla Aslan, minimum 30 cm. uzunluğunda kesilebilecek saçları olması koşuluyla, her yaştan gönüllülerin saç bağışında bulunabileceğini söyledi. Bugüne kadar onlarca gönüllünün derneğe saç bağışında bulunduğunu ve hepsine müteşekkir olduklarını belirten Nejla Aslan, dernek bağışçıları arasında 13-14 yaşında kız öğrenciden 70 yaşındaki kadınlara kadar farklı profilde gönüllüler olduğunu ifade etti.
(Haber Merkezi)
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