Saçlarını bağışlayıp onkoloji hastalarına moral oluyorlar

DENOG Başkanı Nejla Aslan, minimum 30 cm. uzunluğunda kesilebilecek saçları olması koşuluyla, her yaştan gönüllülerin saç bağışında bulunabileceğini söyledi. Bugüne kadar onlarca gönüllünün derneğe saç bağışında bulunduğunu ve hepsine müteşekkir olduklarını belirten Nejla Aslan, dernek bağışçıları arasında 13-14 yaşında kız öğrenciden 70 yaşındaki kadınlara kadar farklı profilde gönüllüler olduğunu ifade etti.



(Haber Merkezi)

