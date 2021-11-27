Sacit Karyağdı hayatını kaybetti

Milli Eğitim Müdürlüğü eski personeli merhume Filiz Karaarslan ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Fizyoterapist Sevda Karyağdı'nın babaları, Özel İdare'den emekli Nahit Karaarslan'ın kayınpederi, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hayrettin Egemen Karaarslan'ın, İl Afet Müdürlüğünde İnş. Mühendisi Erden Karaarslan, HKMO Yönetim Kurulu Genel Saymanı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü personeli Harita Mühendisi Yeliz Karaarslan, Fizyoterapist Soner Hıra'nın dedesi, bakırcı esnafından Sacit Karyağdı (87) vefat etti.

Sacit Karyağdı’nın cenazesi yarın (28 Kasım 2021 Pazar günü) öğle namazına müteakip Ulucami’de kılınacak namazın ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

