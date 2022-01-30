Saçaklardan sarkan buzlar büyük tehlike
Fotoğraftaki buz sarkıtı, benim evimin terasından… Şiddetli soğuklar nedeniyle, çatılardan sarkan buzlar büyük tehlike yaratıyor. İnsanların “Saçak altında durmayın” diye uyarılması ve bu konuda bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Nurcan TUFAN
Güncel 30.01.2022, 19:28
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