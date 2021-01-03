Sabancı Vakfı’nın 2021 hibe programı başvuruları başlıyor

Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 4 Ocak-10 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 46 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek verdik. Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı olarak Hibe Programı’nın 2021 senesinde de yeni projelerle yol alacağımız ve destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Sabancı Vakfı 2021 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması ve en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.

(Haber Merkezi)