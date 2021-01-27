Sabancı Vakfı’ndan STK projelerine hibe desteği
Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü 2021 Hibe Programı başvuruları devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 10 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Güncel 27.01.2021, 22:39
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Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.” dedi.
Hibe Programı kapsamında bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında da başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlayacak. (Haber Merkezi)
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