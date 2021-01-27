Sabancı Vakfı’ndan STK projelerine hibe desteği

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyor ve bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Hibe Programı kapsamında bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında da başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlayacak. (Haber Merkezi)