Sabancı Üniversitesi yaz okulunda Çorumlu öğrenciler de eğitim aldı

Sabancı Üniversitesi yaz okullarına 47 ilden ve 10 ülkeden 1555 öğrencinin yanı sıra çok sayıda Çorumlu öğrenci de katıldı.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı tamamlandı. Kampa bir çok ilden olduğu gibi Çorum’dan da öğrenciler katıldı.

Sabancı Üniversitesi lise yaz okulları bu yıl üç dönem olarak düzenlendi. Yaz okullarına; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak olmak üzere 47 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 1555 öğrenci katıldı.

Sabancı Üniversitesi düzenlediği yaz okullarında katılımcı öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda üniversite hayatı deneyimi kazanmalarına yardımcı oluyor. Ders dışı ise spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda öğrenciler, ufuklarını genişletme şansı yakalıyor. (Haber Merkezi)