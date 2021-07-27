Şaban Sarıca güven tazeledi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurul toplantısında, ilk olarak divan kurulu oy birliği ile belirlendi. Toplantıda divan başkanlığına Faruk Akay getirilirken, katip üyeliklere ise Yusuf Torun, Emin Sarıca, Emrullah Bektaş, Adem İncekoca ve Hüseyin Torun seçildi.

Gündemin okunması ile devam eden genel kurulda 2019-2020 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okunarak ibra edildi. 2019-2020 yılı gelir gider ve bilançonun ayrı ayrı okunarak ibrası ile süren kongrede 2021-2022 yılları çalışma programı ile 2021-2022 yılları tahmini bütçeleri okunarak onaylandı.

Hayvancılıkla ilgili üyelere dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile dağıtılması üyelerin cari borç ve aidat hizmet bedellerinin desteklerden kesinti yapılarak üyelere ödenmesi; Yıllık hizmet bedelinin genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca yıllık ıslah hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirlenmesi; İç ve dış kaynaklı her türlü projenin uygulanması ve Birlik için Gayrimenkul, imalat, inşaat, her türlü araç gereç ve hizmet aracı alım-satım kiralama konusu ve ayrıca bu konuda takip edilecek usul ile esaslar hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi konularının görüşülerek kabul edildiği genel kurulda ayrıca üye giriş aidatı 300 TL, yıllık aidat ise 150 TL olarak belirlenerek onaylandı.

Yıllık hizmet bedeli olarak 10 litre manda sütüne eşdeğer ücret belirlenen genel kurulda, Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve yollukları da mevzuata göre belirlendi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi sonrasında ise yeni yönetim kurulunun 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşması ile ilgili önerge oylanarak kabul edildi.

Daha sonra ise seçimlere geçildi. Açık oylama ile yapılan seçimde mevcut Başkan Şaban Sarıca yeniden başkanlık görevine seçildi. Buna göre Çorum İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin yeni yönetim kuruluna Ali Karagöz, Muhittin Kütük, Musa Sayan ve Abdullah Maraş; Yedek üyeliklere Ömer Demiray, Oğuz Arpaz, Kasım Atay, Tuncay Maraş ile Fevzi Ergin seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine Gürsel Tuztaşı, Mürsel Torun ve Mustafa Yumlukaya’nın seçildiği kongrede Sabri Ergin, Mustafa Yardımcı ve Arif Karataş ise yedek üye seçildi. Merkez Birliği delegeleri ise Şaban Sarıca, Ali Karagöz, Musa Sayan ve Abdullah Maraş’tan oluştu. Yedek üyeliğe ise Mürsel Torun, Ahmet Yaşar Ünel, İlhami Yazar ve Arif Önder Denden getirildi.

Güven tazaleyen Çorum İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, genel kurula katılarak kendilerine destek olan tüm üyelere teşekkür etti. 2012 yılı Mayıs ayında kurulan birliğin 55 üyeden 160 üyeye ulaştığını ve üye sayısının üç kat arttığını belirten Sarıca, hayvan varlığının da ciddi oranda büyüdüğünü, birliğin de her geçen gün büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Birliğin idari yapılanmasını tamamladığını, işyerini ve aracını aldığını ve üyeler için teknik personel istihdam ettiğini de belirten Sarıca, Halk Elinde Damızlık Manda projesinin de başarıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

