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Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu

ÇORUM 'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:44

Olay  sabaha karşı  Ulukavak Mahallesi'ndeki Çiftlik Caddesi'nde  meydana geldi. Bir  binanın giriş katındaki mobilya döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yapılan ihbar  üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.  Çok sayıda koltuk ve kumaşın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan itfaiye ekipleri, iş yerinin dışında, yakıcı madde olabileceği  düşünülen  pet şişe buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibi Fatih B. ile bazı görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 06.05.2020 10:59
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