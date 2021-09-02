Sabah namazında gençlerle buluşma

Sabah namazını İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya’nın kıldırmasının ardından camide gençlerle bir süre sohbet eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, sabah namazı buluşmalarının çok anlamlı olduğunu ve katılan herkese çok teşekkür ettiğini vurguladı.

Müftü Biçer, sözlerine şu şekilde devam etti; “Genç olup da namaz kılmak, namazı eda etmek çok anlamlı. Bu genç yaşta uykunun tatlı zamanında kalkıp, namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Peygamberimiz ( sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gününde Arş'ın gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan birisi de Allah'a ibadetle büyüyen gençtir. İnşallah bu davranışınız hayat boyu devam eder”

(Haber Merkezi)

