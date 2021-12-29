“Sabah namazı” daveti

İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Ulucami’de yapılacak sabah namazı etkinliği 1 Ocak 2022 günü yapılacak. Kur’an-ı Kerim okunması, sabah namazının kılınması, tesbihat ve zikirle devam edecek programda sohbet, dua ve ikram yer alacak.

Öte yandan İnsani Değerler Platformu Başkanı Adem Arslan ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyaret etti.

Ziyarette, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü Müftülük tarafından Murad-ı Rabi Ulu Camii’de gerçekleştirilecek “Ailece Camide, Milletçe Duadayız” temalı sabah namazı buluşması etkinliği hakkında istişarede bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)

