Saatlerce kabusu yaşadılar

Çorum'da çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Y. (40) girdiği kuaför işletmesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Polis ekipleri, Mustafa Y.'yi ikna etmek ve alıkoyduğu kuaför işletmesi sahibi ile 4 kişiyi serbest bırakması için çalışma yaptı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. Çocuklarını göremediği gerekçesiyle bunalım geçiren ve daha önce de Gazi Caddesi’nde iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Mustafa Y., pompalı tüfekle kuaför salonuna girerek rastgele ateş açmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Y., işyeri sahibini ve 3 kişiyi daha alıkoyarak dükkan içinde pompalı tüfekle sağa sola yaklaşık 10 el ateş açtı. İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Mustafa Y.'yi, kuaför işletmecisini ve yanında bulunan üç kişiyi serbest bırakması için büyük çaba harcadı.



ÖZEL HAREKÂT POLİSİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesinde 4 kişiyi alıkoyduktan sonra 3'ünü serbest bırakan, Mustafa Y.'yi ikna etme çalışmaları daha sonra da devam etti.



REHİNELER ÇIKTI ANCAK O BİR SÜRE DAHA TESLİM OLMADI

Çorum'da pompalı tüfekle ateş açarak girdiği kuaför işletmesinde bulunan 3 kişiyi serbest bıraktıktan sonra işyeri sahibi Y.K’yi silahla tehdidiyle tutan Mustafa Y.'nin rehine krizi 5 saat sürdü. Eşinden ayrıldığı ve çocuğunu göremediği gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiği ifade edilen Mustafa Y., polisin ikna görüşmeleri sonucu rehin aldığı işyeri ortaklarından Y.K’de saat 21.20 sıralarında serbest bıraktı.

Özel Harekat ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayla ilgili Mustafa Y., tüm çabalara rağmen silahını bırakıp teslim olmadı. Endişeli bekleyiş sürerken, bir süre sonra Mustafa Y., polisin ikna çabası sonuç verdi ve teslim olduğunu söyledi.

Berber dükkanından alınarak ekip otosuna bindirilen zanlı, sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



İLEMNİYET MÜDÜRÜ GÜLSER”KİMSEYE ZARAR GELMEDEN KURTARILMALARI SAĞLANDI”

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de uzun süre olay yerinde bulunarak, çalışmaları yönetti.

Gülser, olayın kontrol altına alınmasının ardından gazetecilere, zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandığını belirterek, "Arkadaşlarımız kimseye herhangi bir zarar gelmeden kurtarılmalarını sağladı. 4 rehine vardı, en son bire kadar düşmüştü. Son rehineyi aldıktan sonra kendisine zarar gelmesin diye bir müddet müdahale etmedik, ikna ederek teslim olmasını sağladık." dedi.(Yusuf ÇINAR)