Saatcı: “Şiddet yapanın yanına kâr kalmamalı”

Caydırıcı ve önleyici her türlü önlem her türlü çağrı ve yaptırımın, sağlık çalışanlarını tehdit eden şiddet karşısında yetersiz kaldığını belirten Saatcı, “Öyle ki sağlıkta şiddet neredeyse hemen her gün ana haber bültenlerinin ya da sosyal medya mecralarının değişmez haber konusu olarak önümüze çıkmaktadır. İlgili otoriteler “aman ve ferman” dinlemeyen sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda aciz kalırken, sağlık çalışanları hangi hastanın veyahut hasta yakınının şiddetine uğrarım endişesiyle görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Aslında farkındalık oluşturarak bu tehdidin önüne büyük ölçüde geçmek mümkündür. Öyle bir farkındalık oluşturulmalı ki “bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin tüm sağlık çalışanlarına yapılmış olması” genel kabul görmeli ve herkesten ve her kurumdan aynı kapsamda tepki sesi yükselmelidir.” dedi. (Haber Merkezi)