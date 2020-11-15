Saatcı: “Şiddet yapanın yanına kâr kalmamalı”
Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanlarının, gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetler, enkazlar, çatışma alanları, salgınlar gibi hayatın zorlu yüzünün göründüğü her alanda insanlara yardım ellerini uzatmaya devam ettiğini belirterek, “Tüm bunlara rağmen zorlu pandemi sürecinde balkonlardan alkışlayarak motive ettiğimiz sağlık çalışanlarının çok ciddi sorunları da bulunmaktadır. Şiddet bu sorunların en değişmez ve en hayati olanıdır” dedi.
Caydırıcı ve önleyici her türlü önlem her türlü çağrı ve yaptırımın, sağlık çalışanlarını tehdit eden şiddet karşısında yetersiz kaldığını belirten Saatcı, “Öyle ki sağlıkta şiddet neredeyse hemen her gün ana haber bültenlerinin ya da sosyal medya mecralarının değişmez haber konusu olarak önümüze çıkmaktadır. İlgili otoriteler “aman ve ferman” dinlemeyen sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda aciz kalırken, sağlık çalışanları hangi hastanın veyahut hasta yakınının şiddetine uğrarım endişesiyle görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Aslında farkındalık oluşturarak bu tehdidin önüne büyük ölçüde geçmek mümkündür. Öyle bir farkındalık oluşturulmalı ki “bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin tüm sağlık çalışanlarına yapılmış olması” genel kabul görmeli ve herkesten ve her kurumdan aynı kapsamda tepki sesi yükselmelidir.” dedi. (Haber Merkezi)
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