Saatci: “Sağlıkçılar çaresiz bırakılıyor”

Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Temmuz ayı şiddet raporunun yayınlandığını belirterek sağlıkçılara şiddetin bir türlü durmadığını açıkladı.

Cezasızlığın şiddeti meşrulaştırdığını belirterek normalleşme sürecinin başladığı, aşılamanın hız kazandığı Temmuz ayında, sağlık çalışanlarının yine şiddet olaylarıyla gündeme geldiğini belirten Ahmet Saatcı, sağlıkçılara saldıranların büyük çoğunluğu hakkında işlem dahi yapılmazken, hakkında işlem yapılanların çoğunun ise mahkemede serbest kaldığını vurguladı.

Kısıtlamaların kalkması ile yaşanan rehavet sonucu koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Saatcı, Temmuz ayında sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet vakasının yaşandığını, 23 saldırgan tarafından yapılan olaylarda 22 sağlık çalışanının şiddet mağduru olduğunu, her ay rakamlarla boyutunu ortaya koydukları sağlıkta şiddet olaylarına karşı ilgili kurumların harekete geçmemesinin şiddetin sağlık çalışanlarına reva görüldüğünü düşündürdüğünü dile getirdi.

Şifa dağıtan sağlıkçılara yönelik yapılan saldırıların faillerinin ceza almamasının şiddetin hız kesmemesine neden olduğunu da belirten Saatcı: “Her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddet olaylarının artık akılla, vicdanla, insanlıkla izahı kalmadı. Sağlıkçılar şiddet karşısında iyice çaresiz bırakıldı. Artık bu duruma “dur” denilmeli ve gerekli tüm önlemler alınmalıdır” dedi.

(Gülbahar TAŞ)

