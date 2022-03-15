Saatcı: “Sağlık çalışanlarının yükü önemli ölçüde azalacak”

Yapılacak olan düzenlemelerle sağlık çalışanlarının yükünün önemli ölçüde azalmış olacağını belirten Saatcı, “Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenmesini yıllardan beri savunuyoruz. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla ücret adaletsizliği büyük ölçüde tarihe karışmış olacaktır. Ücret adaletsizliği çalışanların belini büküyor, moral ve motivasyonlarını düşürüyordu. Yıllar sonra gelen bu müjdeyle yüzler gülecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılması da aynı şekilde oldukça önemli bir düzenlemedir. Ödemelerde kaynak yetersizliği sorunuyla karşılaşılmayacak. Böylece çalışanlarına döner sermayeden pay ödemeyen hastane kalmayacak. Yapılacak bu iyileştirmelerin emekliliğe yansıması da oldukça önemli bir adımdır. Hekiminden hemşiresine yıllarca emek veren sağlık çalışanlarının, emeklilikte geçim sorunu yaşaması kabul edilemez bir durum. İyileştirmelerin emekliliğe yansımasıyla, bu sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)