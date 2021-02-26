Saatcı: “Sağlık çalışanlarının en temel sorunu ücret adaletsizliği”

Sağlık çalışanlarının can yakıcı pek çok soruna sahip olduğunu söyleyen Saatcı, “Biz istiyoruz ki sağlık çalışanlarının sorunları yerine fedakarlıklarını konuşalım, alın terleriyle hayata tutunan hastalarının yaşama sevincine ortak olalım. Ancak bu çok da mümkün olmuyor. Çünkü bu sorunlar, bir türlü çözüme kavuşturulmuyor, haklı beklentiler karşılanmıyor, sadece zamana bırakılıyor. Şayet bu faydalı bir yöntem olsaydı, yıllara sari sorunların bir kısmını bugün konuşuyor olmazdık. Zamana bırakılması, zamanın geçmesi sağlık çalışanlarının sorununu çözmediği gibi belini büküyor, sorunları kangrene dönüştürüyor, ümitsizliğe sevk ediyor. O nedenle, Sağlık-Sen olarak buradan bir defa daha çağrıda bulunuyoruz; değerli yetkililer, sağlık emekçilerinin sorunlarını görmezden gelmeyin, ötelemeyin, yok saymayın. Çözün! Çözün ki moral ve motivasyonları artsın. Çözün ki tükenmişlik sendromu yaşamasınlar. Çözün ki mesai arkadaşları arasında ve iş yerlerinde çalışma barışı sağlansın. Ve çözün ki aile saadetleri artsın, yüzleri gülsün” ifadesini kullandı.

Pandemi süreciyle sağlık çalışanlarının sorunlarına yeni sorunlar eklendiğini ve yüklerinin arttığını kaydeden Saatcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Mali ve özlük haklarındaki eksiklikler ile haklı talep ve beklentilerin karşılanması noktasında iyileştirmeye gidilmemiş, maaşlar enflasyon karşısında erimiştir. Ücret adaletsizliği sağlık çalışanlarının en temel sorunudur. Ücret adaletsizliği sorununun temelinde ”hakkaniyetsiz döner sermaye sistemi” yatmaktadır. Bu sistem nedeniyle aynı tarihte ve aynı statüde işe başlayıp da aynı işi yapan hekim dışı sağlık emekçilerinin bazılarının payına 1 TL düşerken bazılarının payına 2000 TL düşmektedir. 2000 TL alanların oranı ise yüzde 3’ü bulmamaktadır. Alın teri ise alın teri ama paylaşım hak getire. Böyle bir sistem olur mu? Çalışma barışı başta olmak üzere pek çok soruna kapı aralayan bu sistem, sağlık çalışanlarının hakkaniyetli kazanç paylaşımlarının önündeki en büyük engeldir. Sürekli sorun üreten bu sistem rötuşla düzelecek gibi değil, neşter vurmak lazımdır.” (Haber Merkezi)