Son Dakika

Saatcı: “Sağlık çalışanlarımız bir vücudun organları gibi bütündür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzman ve pratisyen hekimlere yönelik müjdesinin ardından ülke genelinde Türk Sağlık-Sen, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanlarının ardından Memur-Sen’e bağlı sağlıkçılar da iş bıraktı. 

Güncel 07.12.2021, 19:49
40
Saatcı: “Sağlık çalışanlarımız bir vücudun organları gibi bütündür”

Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin aldığı karar uyarınca dün iş bırakma eylemi yapan sağlıkçılar ayrıca yarın da iş bırakacak. İş bırakma kapsamında saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü önünde biraraya gelen Sağlık-Sen üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Ahmet Saatcı, zamma karşı olmadıklarını ancak çalışma barışını bozan uygulamalara dur diyeceklerini söyledi.
Hükümetin hekimlerin ücretlerine zam yapacağını deklare ettiğini belirterek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirmenin herkes tarafına memnuniyetle karşılandığını söyleyen Ahmet Saatcı; “Sağlık Sen olarak; Hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar hazırladığımız raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yarattığı tahribatı da her platformda dile getirdik” dedi.
Sağlık-Sen üzerinde yapılmak istenen algı operasyonunu doğru bulmadıklarını belirten Saatcı, pandemi döneminde olağanüstü şartlar altında tam sağlık çalışanlarının cansiparane çalıştığını bu nedenle hiçbir sağlık çalışanın iyileştirmelerin dışında tutulmaması gerektiğini ve bu haksızlığa tepki göstermeye devam edeceklerini bildirdi.
“Hekiminden Hemşiresine, Teknikerinden Memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür” diyen Saatcı, yetkili sendika olarak zamma karşı olmalarının mümkün olmadığını, bunun sendikal mücadelelerini ve kimliklerini inkar etmek anlamına geleceğini de vurgulayarak; “Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkesi Emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür” şeklinde konuştu.
Pandemi ile mücadelenin devam ettiğini ve bu süreçte sağlık çalışanlarını alkışlayan teşekkür edenlerin o günleri çabuk unuttuğunu anlatan Ahmet Saatcı sözlerini şöyle sürdürdü; “Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde, bir kısmına değil, tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar, sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum. Sağlık-Sen olarak, bu vehamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye’de şubelerimizle, iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası” 
(Yusuf ÇINAR)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@