Saatcı: “Sağlık çalışanları ülkenin hayat sigortasıdır” 

Toplantı gündemi hakkında açıklamalarda bulunan Saatcı, “Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanında 81 ilden gelen şube başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, genel teşkilat çalışmaları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının güncel sorunları ile Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme talep taslağı ele alındı. Toplantı neticesinde sonuç bildirgesine imza atıldı” dedi.

Yaklaşık 18 aylık pandemiyle mücadele sürecinde gelinen noktada hükümetin tam normalleşme için gün sayarken, mücadelenin kahramanları sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının da ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sağlık çalışanlarının ülkenin hayat sigortası olduğu gerçeğinden hareketle; mali, sosyal ve özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler, sadece sağlık çalışanlarını değil, 84 milyon vatandaşı da doğrudan ilgilendirmektedir.

Sağlık sistemini ayakta tutan, gece gündüz alın teri döken çalışanlardır. Çalışanların sorunlarının çözümü, huzur ve refahlarının artması, sağlık sistemini çok daha güçlü kılacaktır.” (Haber Merkezi)

