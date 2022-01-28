Saatcı: “Ekip ruhu başarının anahtarıdır”

İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Saatcı, “Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan bütün idarecilerimizin tek amaçlarının hizmette bayrağı daha yukarılara taşımak olduğu açıktır. Bugüne kadar şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Yeni yönetime gelen arkadaşlarımızın da aldıkları hizmet bayrağını çok daha yukarılara çıkaracaklarından eminiz.

Yönetimde olan baştabip, baştabip yardımcıları ve yönetim kademesinde olan diğer idarecilerimizde idarecilik tecrübe ve birikimine sahip, şehrimizi, hastaneyi ve sahayı bilen insanlardan olması, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceğinin bir göstergesidir” dedi.

Başarının ekip işi olduğunu kaydeden Saatcı, “Ekip ruhuyla hareket edilerek, istişare ile alınan isabetli kararlar nasıl başarıyı beraberinde getirirse, yanlış alınan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak başarısızlığı doğurur. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; sağlık çalışanları başta pandemi süreci olmak üzere, tüm süreçlerde en özverili çalışılan sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlardır. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerden en büyük beklentimiz, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Çalışan memnuniyetinin başarının en büyük anahtarı olduğunu unutmamalardır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Baştabip, baştabip yardımcıları ve yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci içinde çalışacaklarından eminiz. Baştabip beyin bilgi birikim ve tecrübesinin verilecek hizmette katma değer sağlayacağı açıktır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

