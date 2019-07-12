Saat Kulesi’nde renkli görüntüler

Çorum’da yaşanan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Müze bahçesinde düzenlenmesi gereken açılış kokteyli iptal edilirken, 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin ilk etkinliği de Saat Kulesi önündeki mehter ve halkoyunları gösterileri oldu.

İlk olarak sahneye Belediye Mehter takımı çıktı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği mehteran gösterisinde marşlara Başkan Aşgın ile Çorumluların da eşlik ettiği gözlendi. Osmanlı tarihini marşlarla yaşatan mehter takımı, gösteri sonunda izleyenlerden alkış aldı.

Saat Kulesi’ndeki programda daha sonra Çorum Belediyesi GSK Halkoyunları ekibi ile Kadeş Halkoyunları Kulübü’nün ekibi sahne aldı. Vatandaşlar semah ve halkoyunları gösterilerini de büyük bir beğeniyle izledi, sık sık ise telefonlarıyla gösteriyi kaydetti.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)