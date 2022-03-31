Saat Kulesi önüne Ramazan mahyası

Çorum Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazılı mahya ile karşılıyor. Mahya geleneğini ilimizde yaşatan Çorum Belediyesi, mübarek Ramazan ayına sayıl günler kala Saat Kulesi meydanına “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazılı mahya astı.

Ayrıca Ramazan ayı boyunca Çorum Belediyesi tarafından her hafta Cuma ve Cumartesi günleri kültürel etkinlikler düzenlenecek. Restore edilen tarihi Veli Paşa Hanı’nda gerçekleşecek olan Ramazan etkinlikleri 2 Nisan’da başlıyor.

Konserler, çocuklara özel orta oyunları, meddah gösterileri ve yarışmalarla çocuklar gönüllerince eğlenecek. Çorum Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için tarihi Velipaşa Hanı’na gelenlere de Osmanlı macunu ve şerbet ikramında bulunacak.

(Haber Merkezi)

