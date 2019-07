Saat Kulesi ihtişamıyla göz dolduruyor

Çorum’un her yönüyle harika bir şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum, Anadolu’da en özel şehirlerden bir tanesi. Gerek tarihi özellikleriyle, gerek din turizmiyle gerekse kendine özgü mistik havasıyla ve sıcacık insanlarıyla gönülleri fetheden bir şehir. Çorum’a özgü en önemli eserlerden biri de Osmanlı son döneminde 7-8 Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi. Uzun zamandır her hangi bir tadilat görmeden adeta sönük bir şekilde orada duruyordu. İşe aydınlatmasını yaparak başladık. Saat kulemizin aydınlatması tamam, şimdi de kadranlarını değiştireceğiz. Şehrimizin her değerine olduğu gibi Saat Kulesine de gereken önemi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu şehrin sevdalısıyız” dedi.

Sadece ışıklandırmasının yapılmasıyla bile tarihi Saat Kulesi’nin ihtişamlı bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Başkan Aşgın, Saat Kulesi’nin özellikle akşamları izlemeye doyulmayacak kadar güzel olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)