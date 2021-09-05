“Saat Kulesi çevresi tarihine uygun bir meydana kavuşacak”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, şehre gelen turistlerin ve ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği mekânlardan birinin Saat Kulesi çevresi olduğunu belirterek burada yapılan cephe sağlıklaştırması çalışmasının tarihi, kültürel ve turistik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Ceylan, “Saat Kulesi Çorum’umuzun en önemli yapılardan bir tanesi. Şehir dışından gelen ziyaretçiler ve turistlerin en uğrak noktası. Saat Kulesi çevresindeki esnafımızın da dükkânlarını yenileyip, tarihe uygun, ticaretin canlanması ve turistlerin ilgisini çekmesi adına yapılan bu proje çok önemli. Belediye Başkanımıza bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Çorum için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.



Çalışmaların tamamlandığında Saat Kulesi çevresinin Çorum’a yakışan bir görünüme kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Projemiz tamamlandığında, Saat Kulesi çevresi tarihine uygun bir meydana kavuşmuş olacak. Buradaki fiziki yapının iyileşmesiyle ticaretin canlanmasını, istihdamın artmasını amaçlıyoruz. İnşallah en kısa sürede burayı tamamlamak istiyoruz. Esnafımızı da en az rahatsız edecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Vekilimiz ile buradaki çalışmaları inceleyerek bilgiler aldık. Ortak paydamız Çorum için durmak bilmeden hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

