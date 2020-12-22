Saat Kulesi cephe iyileştirmesi ve Dikiciler Arastası için ödenek tamam

Tarihi ve kültürel alanlarda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini, bu alanda yapılacak çalışmaların şehrin kültürüne ve tarihi dokusuna önemli katkılar sunacağını vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, kültür yolu projesinin aşamalarından biri olan Saat Kulesi çevresinin tarihi görünüme kavuşturulması için hazırlanan projenin İller Bankası tarafından onaylandığını söyledi.

Yağbat, “Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini koruma noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizin turizmini de canlandıracak olan Kültür Yolu projemizi gerçekleştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Kültür Yolu projesi içerisinde bir proje olan Saat Kulesine bakan dükkânlarda cephe iyileştirmesi ve Tarihi Dikiciler Arastasının sağlıklaştırması projemiz İller Bankası tarafından onaylandı ve yapım ihalesi için süreç başladı” dedi.

(Haber Merkezi)