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“Saat 19.19’da balkonlarda”

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkan Uğur Demirer, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Tarihi’nin dönüm noktası olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o günkü Samsun’a çıkış gerekçeleri, bugün de ulus olarak yaşadığımız sorunlardan kurtuluş stratejimiz olmalıdır” diye konuştu.

19 Mayıs 2020 Salı 00:48
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“Saat 19.19’da balkonlarda”

Demirer, “Bu tarihi günde, Covid-19 salgını ve yasaklar nedeniyle, ne yazık ki planladığımız etkinlikler serisini gerçekleştiremeyeceğiz. Ancak, milletimizi 19 Mayıs 2020 Salı günü, saat tam 19.19’da evlerinin pencere ya da balkonlarından şanlı bayraklarımızla; önce İstiklal Marşımızı, sonrasında da Gençlik Marşımızı söyleyerek milli varlık nedenimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

1919 yılının Türk Milleti’nin savunma refleksinin formülü olduğunu hatırlatan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, “Gerici, bölücü, hain FETÖ-PKK-YPG ve diğer iş birlikçi unsurlara karşı milli savunma refleksimizin adı, “19 Mayıs Ruhu ve Atatürkçü Düşünce Sistemi”dir. Siyasi iktidarın milli bayramlarımıza, ulusal günlerimize bakış açısını çok iyi bildiğimizden bu şerefli görevi biz üstlendik” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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