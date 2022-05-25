Saadet’ten ziyaretler

Yıldıran ve beraberindekiler, Akkent Muhtarı Necip Güler, Kale Mahallesi Ali Şahin, Gülabibey Muhtarı Hasan Belli ve Mimar Sinan Muhtarı Fevzi Şeker’i ziyaret ederek, mahallelerin sorunları ile ilgili bilgi aldılar.

Yerel yönetimlerin muhtarlıklardan başladığını kaydeden Yıldıran, “Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Yönetimi olarak mahalle muhtarlarımızla irtibatı önemsiyor ve mütemadiyen ziyaret ediyor sorun ve şikâyetlerini dinliyoruz. Tabii aldığımız notlarımızı da şehrimizin yöneticilerine ve gerekli yerlere çözüm amaçlı bildiriyor ve takipçisi oluyoruz. Bizler biliyoruz ki bugün artık mahalle kültürü çok daha fazla öneme haiz olmaya başladı. Daha önce dikkat çektiğimiz uyuşturucu madde bağımlılığı ve toplumsal düzeni bozan diğer unsurları engellemenin bir yolu da mahalle kültürümüze sahip çıkmaktır. Bu bağlamda muhtarlarımızdan yaptıkları hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

SP Merkez İlçe Başkanı Yıldıran daha sonra Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Adem Mert ile görüştü.

(Haber Merkezi)

