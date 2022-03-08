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Saadet’ten Çorum’a değer katan kadınlara plaket
Saadet Partisi Kadın Kolları tarafından “Çorum’a değer katan kadınlar” için bir plaket töreni düzenlendi.
Güncel 08.03.2022, 19:22
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, Mavi Umut Derneği Başkanı Emine Çelen, Ümmühan Demirezen, Sara Çakıl, Zeliha Karslı ve Sündüs Durmaz’a plaket verildi.
Törenle ilgili yapılan açıklamada, “Varlık gösterdiği her alanda umut olan, hayatı yenileyen tüm kadınlarımızı taktirle karşılıyor, Türkiye’ye kattığı değerle iftihar ediyoruz. Bu süreçte biliyoruz ki, kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve fedakârlığı ile ülkemizin aşamayacağı engel yoktur. Ve biliyoruz ki, kadınların değer katmadığı hayat, siyaset, ekonomi, sivil toplum eksik kalacaktır” denildi. (Haber Merkezi)
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