Saadet Partisi’nin il kongresi 19 Haziran’da

SP İl Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Zorlu, kısa süre içinde il başkan adayını ve kongreye katılacak genel merkez davetlilerini kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Türkiye’nin tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşadığını kaydeden Zorlu, “İçte ve dışta organize bir şekilde ülkemize felaketleri yaşatan haçlı Siyonizm yetmezmiş gibi, bir de onların işini kolaylaştıran bu günkü iktidarla baş başayız” dedi.

Küresel sömürü düzenini bitirecek, tüm dünyaya nefes aldıracak ve Erbakan’ın ideali olan “yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünyayı” kuracak olan Saadet teşkilatlarının kongrelerini tamamladıktan sonra siyasetteki tıkanıklığı gidereceğini ve tüm dengeleri değiştireceğini belirten Zorlu, “Biz bu uğurda 4 partimizi feda ettik. Sayısız ve haksız cezalarla, iftiralarla karşılaştık. Birçok nefesi yetmeyenin savrulduğunu gördük. Gelinen noktada son sözü milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi’nin söyleme vaktinin geldiği apaçık bir gerçektir.

Yaşanabilir bir Türkiye için, yeni bir dünya düzeninin kurulması için, figüran değil oyun kurucu lider ülke olabilmek için yapacağımız kongrelerimizin sonuçları şimdiden hayırlı olsun.” (Haber Merkezi)

