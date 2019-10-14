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Saadet Partisi’nden mahalle ve muhtar ziyareti

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı, mahalle sakinleri ve muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

Saadet Partisi’nden mahalle ve muhtar ziyareti

Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı, mahalle sakinleri ve muhtar ziyaretlerine devam ediyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:29
Saadet Partisi’nden mahalle ve muhtar ziyareti

Muhtar ve mahalle sakinleri ile gönül bağlarını güçlendiren Saadet Partisi Merkez İlçe Yönetimi, Bayat Mahallesi muhtarı Fikret Külcü'yü ziyaret etti.

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sedat Aksungur, ziyarette yaptığı açıklamada Çorum merkez sınırlarına katılan Bayat Mahallesinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak Muhtar Fikret Külcü ve azalarını tebrik etti.

Aksungur, vatandaşın derdine, tasasına, mutluluğuna ortak olan, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını ilgili makamlara iletmekle görevli muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.(Haber Merkezi)

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