Saadet Partisi’nden İl Divan toplantısı
Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı Kasım ayı olağan İl Divan Toplantısı’nı yoğun bir katılımla SP İl Başkanı Faruk Cıdık nezaretinde parti binasında gerçekleştirdi.
Güncel 30.11.2021, 19:38
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İl Divan toplantısına Saadet Partisi İl Sorumlusu İbrahim Veli, Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel, Genel Merkez Disiplin kurulu üyesi Ahmet Bölükbaş, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldılar.
Toplantıda parti içindeki çalışmalar değerlendirilirken, Türkiye gündemindeki sorunlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.
(Haber Merkezi)
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