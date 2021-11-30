Saadet Partisi’nden İl Divan toplantısı

İl Divan toplantısına Saadet Partisi İl Sorumlusu İbrahim Veli, Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel, Genel Merkez Disiplin kurulu üyesi Ahmet Bölükbaş, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldılar.

Toplantıda parti içindeki çalışmalar değerlendirilirken, Türkiye gündemindeki sorunlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.



(Haber Merkezi)

