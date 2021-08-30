Saadet Partisi Milletvekili Karaduman bugün geliyor

Saadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, Milletvekili Karaduman’ın bugün Osmancık’ta bir dizi temasta bulunacağını söyledi. SP İl Başkanı Faruk Cıdık ile birlikte ilçeye gelecek olan Karaduman’ın Şehitler ve Gaziler Derneği ve esnaf ziyaretinin ardından saat 14.00’de Belediye Kültür Sitesi’nde basın toplantısı yaparak çeltik ve pirinç konularını içeren tarımsal faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunacağı dile getirildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

